Maturità 2021, il 4% degli studenti non è stato ammesso: boom in Sardegna, 1 su 12 resta in quinta



In Italia il 3,8% dei maturandi non è stato ammesso quest’anno all’esame di Stato. È quanto ha reso noto il ministero dell’Istruzione alla vigilia della Maturità 2021 che ha preso il via oggi, mercoledì 16 giugno. La Sardegna è la regione in cui si è bocciato di più, ma non fanno meglio Liguria e Sicilia. Tra i migliori, invece, spiccano gli studenti di Campania, Veneto e Molise.

