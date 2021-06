Maturità 2021, ministro Bianchi: “Come tema avrei dato i primi 3 articoli della Costituzione”



Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, interviene a Skuola.net per parlare dell’esame di maturità al via il prossimo 16 giugno. “Non è affatto una maturità ridotta, ma un esame di maturità con una prova scritta che è l’elaborato”, ha detto parlando di quello di quest’anno come di una “bellissima forma di esame”.

