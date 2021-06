Maturità 2021, oggi al via con i primi colloqui orali in presenza per 540mila studenti italiani



Oggi comincia la Maturità 2021 per 540mila studenti italiani: a partire dalle 08:30 partiranno i primi colloqui orali dei maturanti in base alla lettera estratta lunedì in riunione plenaria dalle commissioni d’esame. Si andrà avanti almeno fino alla prima settimana di luglio. Tra elaborato, obbligo di mascherina e di distanziamento e curriculum dello studente, ecco come si svolgerà l’esame di Stato, il secondo al tempo dell’emergenza Coronavirus.

