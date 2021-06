Maturità 2021, oggi si estrae la lettera per il calendario degli orali: quando e come vederlo



Conto alla rovescia per la Maturità 2021, in programma da mercoledì 16 giugno: oggi, lunedì 14, si riuniscono in riunione plenaria i presidente e i commissari che estrarranno la lettera del cognome degli studenti che cominceranno per primi la prova d’esame e il calendario dei colloqui. Al termine dell’incontro, mediante pubblicazione all’albo on-line dell’istituto sede d’esame, il presidente della commissione renderà note tutte le informazioni per gli stduenti.

