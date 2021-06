Maturità 2021, per la metà degli studenti “l’esame è stato più semplice del previsto”



Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net, per la metà degli studenti l’esame di Maturità 2021 è stato più facile del previsto. Mentre continuano i colloqui, ad una settimana dall’inizio delle prove, è emerso che circa un terzo (il 36%) ha trovato l’esame in linea con le aspettative, mentre solo per il 17% è stato davvero molto complicato da gestire.

