Maturità 2021, tutte le regole anti Covid da rispettare dalle mascherine all’accompagnatore



Tutte le regole di sicurezza anti Covid da seguire per la Maturità 2021 in presenza: no alle mascherine di comunità o Ffp2, ma solo quelle chirurgiche, due metri di distanza tra studenti e commissione, possibilità di portare un solo accompagnatore e di svolgere l’esame in videoconferenza in caso di quarantene o lungodegenze.

