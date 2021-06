Medico aggredito a Chioggia perché nero, Nelson Yontu: “Non lascio il lavoro per la rabbia di pochi”



Dopo l’aggressione con insulti razzisti e percosse durante il turno di lavoro, il medico fiscale Nelson Yontu incontra il dirigente dell’Inps Pasquale Tridico. “Non sono arrabbiato con i cittadini – ha spiegato il dottore di Chioggia – e non mollo il mio lavoro per la rabbia di pochi. So che esistono persone buone e razionali”

