Messina, attraversa la strada e viene investita da un’auto in retromarcia: morta insegnante 69enne



Stava attraversando la strada quando un’auto che stava effettuando una manovra in retromarcia l’ha investia. L’ex professoressa di 69 anni Rosa Maria Serraino è deceduta dopo ore di agonia presso il Policlinico universitario Gaetano Martino. La donna era molto conosciuta e amata nella città di Messina. Sconvolti gli ex alunni. L’automobilista è ora indagato per omicidio stradale.

