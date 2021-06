Michele Morrone pubblica una foto con Simone Susinna, la risposta alle fan che credono sia gay



Michele Morrone è stato al centro di un fraintendimento che ha destato parecchio scalpore tra le sue fan. L’attore, ormai amatissimo anche fuori dall’Italia, ha pubblicato una foto con Simone Susinna, scrivendo una frase che da molti è stata letta come un possibile coming out. Il modello, però, ha smentito i rumors spiegando come fossero andate realmente le cose.

