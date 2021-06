Michelle Hunziker: “Italia o Svizzera? Ho il cuore diviso a metà”, ecco quale squadra tiferà stasera



Michelle Hunziker, svizzera con la cittadinanza italiana, confessa su Instagram di avere il cuore diviso a metà per la partita di questa sera tra Italia e Svizzera. Ai suoi follower racconta: “All’Italia devo tutto. Eppure non posso negare di aver avuto una bellissima infanzia in Svizzera”. Solo alla fine svela che ha una preferenza.

