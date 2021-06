Minacciata con una motosega e costretta a fare sesso: denuncia il marito dopo 30 anni di violenze



Violenze, percosse, abusi e minacce erano iniziate quasi subito e proseguite per ben 30 anni. Ma la donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine solo lo scorso 1° giugno. Per questo motivo gli agenti del commissariato di Catanzaro Lido ad arrestare – in esecuzione di un’ordinanza del gip su richiesta della Procura diretta da Nicola Gratteri – un 58enne del posto.

Continua a leggere



Violenze, percosse, abusi e minacce erano iniziate quasi subito e proseguite per ben 30 anni. Ma la donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine solo lo scorso 1° giugno. Per questo motivo gli agenti del commissariato di Catanzaro Lido ad arrestare – in esecuzione di un’ordinanza del gip su richiesta della Procura diretta da Nicola Gratteri – un 58enne del posto.

Continua a leggere

Continua a leggere