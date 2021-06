Miriam, travolta e uccisa da due ragazze in monopattino. La polizia: “Aiutateci a trovarle”



Non sono state ancora trovate le due ragazze che lunedì scorso, in un viale del lungo Senna di Parigi, hanno investito la trentaduenne di Capalbio Miriam Segato per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

