Modena, bimbo di 4 anni cade dalla finestra dell’asilo: ricoverato. Indagata la maestra



Un bambino di appena 4 anni è caduto dalla finestra della sua scuola sotto gli occhi dell’insegnante di sostegno. Il bimbo è stato ricoverato ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. L’insegnante è stata iscritta al registro degli indagati. Secondo le prime ricostruzioni aveva aperto la finestra per garantire il ricambio dell’aria così come voluto dalle norme anti-Covid.

