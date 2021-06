Monitoraggio Iss, in calo Rt, incidenza e terapie intensive: tutte le Regioni sono a rischio basso



Secondo i dati dl monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, in Italia calano l’indice Rt (0.68), l’incidenza (ora a 32 casi ogni 100mila abitanti), i ricoveri in area medica e terapie intensive. Tutte le regioni sono a basso rischio Covid: entro metà giugno quasi tutte saranno in zona bianca.

Continua a leggere



Secondo i dati dl monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, in Italia calano l’indice Rt (0.68), l’incidenza (ora a 32 casi ogni 100mila abitanti), i ricoveri in area medica e terapie intensive. Tutte le regioni sono a basso rischio Covid: entro metà giugno quasi tutte saranno in zona bianca.

Continua a leggere

Continua a leggere