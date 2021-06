Morta Camilla, la 18enne finita in ospedale a Genova dopo il vaccino AstraZeneca



È morta Camilla, la 18enne ligure ricoverata al San Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione di un trombo e per ridurre la pressione intracranica. Era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’Open Day per gli over 18. Le sue condizioni erano definite gravi. La sindaca di Sestri Levante: “Lutto che mai avremmo voluto vivere”.

