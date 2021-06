Morta Camilla, vaccinata con AstraZeneca: i suoi organi saranno donati. Toti: “Salveranno 5 vite”



La ragazza di Sestri Levante era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’open day per gli over 18. Dopo il ricovero è morta al S.Martino di Genova per una trombosi al seno cavernoso. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. La conferma del Governatore Toti: “I suoi organi salveranno 5 vite”.

