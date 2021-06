Morta dopo vaccino AstraZeneca, oggi l’autopsia sul corpo di Camilla, i legali: “Non era malata”



L’autopsia sulla salma di Camilla Canepa dovrà chiarire le esatte cause di mote della 18enne deceduta a Genova per trombosi del seno cavernoso sedici giorni dopo aver partecipato ad un Open Day per la somministrazione del vaccino anti Covid AstraZeneca. Per la famiglia Camilla non aveva alcuna patologia e quanto riscontrato all’ospedale di Lavagna, “al giorno del vaccino non esisteva”.

