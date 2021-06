Morta Nonna Vincenza, i suoi dolci siciliani sono famosi in tutto il mondo



Si è spenta a Catania Vincenza Lo Faro Pistone, nota in tutto il mondo per i suoi dolci come Nonna Vincenza. L’imprenditrice siciliana aveva 89 anni. “Il cielo ha una nuova stella. Grazie per l’Amore e l’Autenticità dei Sentimenti che ti hanno sempre resa speciale”, il ricordo della pasticcera sui social.

Continua a leggere



Si è spenta a Catania Vincenza Lo Faro Pistone, nota in tutto il mondo per i suoi dolci come Nonna Vincenza. L’imprenditrice siciliana aveva 89 anni. “Il cielo ha una nuova stella. Grazie per l’Amore e l’Autenticità dei Sentimenti che ti hanno sempre resa speciale”, il ricordo della pasticcera sui social.

Continua a leggere

Continua a leggere