“Morta perché amavi la vita, ora la verità”: folla per i funerali di Camilla Canepa

Folla a Sestri Levante per i funerali di Camilla Canepa, la diciottenne morta a Genova per gli effetti di una trombosi pochi giorni dopo aver fatto il vaccino anti covid Astrazeneca. “Sei morta perché amavi la vita, ma ora c’è voglia di giustizia e di verità” ha tuonato il parroco durante l’omelia in chiesa.

