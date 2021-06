Morto il principe Amedeo Duca di Savoia e d’Aosta: aveva 78 anni



È morto oggi Amedeo di Savoia-Aosta, membro di Casa Savoia e imprenditore italiano. L’annuncio della Real Casa di Savoia tramite un comunicato. Aveva 78 anni e come discendente del re di Spagna Amedeo I era anche 41esimo in linea di successione al trono spagnolo. Nel 2006 ha rivendicato per sé il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia.

Continua a leggere



È morto oggi Amedeo di Savoia-Aosta, membro di Casa Savoia e imprenditore italiano. L’annuncio della Real Casa di Savoia tramite un comunicato. Aveva 78 anni e come discendente del re di Spagna Amedeo I era anche 41esimo in linea di successione al trono spagnolo. Nel 2006 ha rivendicato per sé il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia.

Continua a leggere

Continua a leggere