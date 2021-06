Morto sul lavoro schiacciato dal muletto, lutto cittadino per i funerali di Marco Celant



I funerali di Marco Celant, l’uomo che martedì scorso ha perso la vita sul lavoro schiacciato da un muletto, si sono svolti ieri e il Comune di Fiume Veneto ha deciso di proclamare il lutto cittadino per l’ultimo saluto. In molti hanno partecipato al rito funebre e in tutto il Comune le bandiere erano a mezz’asta.

