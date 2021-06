Mottarone, forchettoni in uso dal 2014. Il vice di Tadini: “Solo appoggiati sul tetto della cabina”



In nuovo filmato diffuso da Zdf, rete televisiva tedesca, è possibile vedere i forchettoni rossi sulle cabine della funivia del Mottarone anche nel 2014. Le immagini sono state consegnate alla procura di Verbania per nuove verifiche. L’ex vice caposervizio di Gabriele Tadini però smentisce e dichiara: “Si può notare che i forchettoni erano solo poggiati sul terrazzino del tetto della cabina, come di consuetudine quando vengono tolti”

