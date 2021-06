Muore a casa dopo 15 ore in pronto soccorso, indagati 4 medici a Crotone



Daniele Petrone è morto venerdì scorso in casa sua meno di 24 ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Crotone dove era arrivato il giorno prima del decesso in preda a lancinanti dolori. Avviate le indagini e disposta l’autopsia: la Procura ha iscritto nel registro degli indagati quattro medici dell’ospedale come atto dovuti per consentire loro di nominare eventuali consulenti di parte.

