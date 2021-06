Muore dopo malore in casa a Palermo, parenti denunciano ritardo dei soccorsi: “Ambulanze bloccate”



Inchiesta a Palermo sulla morte di una donna di 42 anni, Katia Calì, che abitava nel quartiere Zen e che ha dovuto aspettare, per essere soccorsa, un’ambulanza proveniente dall’ospedale Civico. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma in ospedale, dove i parenti della donna morta hanno protestato per i tempi d’attesa dei soccorsi ritenuti troppo lunghi.

