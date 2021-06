Nel 2020 in Italia mortalità più alta dal Dopoguerra, 100mila decessi in più per Covid: i dati Istat



Secondo l’ultimo rapporto Istat-Iss sull’impatto del Covid in Italia nel 2020 è stata registrata la più alta mortalità dagli anni del Dopoguerra. Una vittima su 5 nella fascia d’età 65-79 anni è dovuta al Coronavirus, in prevalenza uomini. Ma non manca l’impatto della campagna di vaccinazione: analizzando il primo quadrimestre del 2021, il documento spiega che “i vaccini hanno portato a una notevole riduzione del rischio di morte a meno di due mesi dalla prima dose”.

