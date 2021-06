“Nicola è stato forte, è abituato a camminare e ha resistito”, la gioia del papà del bimbo ritrovato



“Nicola è stato forte, è abituato a camminare e ha resistito. Quando l’ho abbracciato in ambulanza l’ho trovato che stava bene” ha dichiarato il papà del bimbo ritrovato al Mugello dopo ore di ricerche. Il piccolo Nicola Tanturli ora è in ospedale per controlli ma la sua condizione fisica non desta preoccupazioni.

