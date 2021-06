Nicolò Barella con la moglie Federica Schievenin ha tre figlie: Rebecca, Lavinia e Matilde



Il centrocampista della Nazionale di calcio dell’Italia Nicolò Barella è sposato da tre anni con Federica Schievenin. Per l’Azzurro in famiglia con le tre adorate figlie Rebecca, Lavinia e Matilde domina il rosa. La moglie 28enne del calciatore scrive su Instagram: “Studentessa a tempo perso in scienze motorie sono mamma a tempo pieno di Becky, Vinia e Tilde”. Barella è uno dei calciatori della Nazionale di Roberto Mancini impegnata a Euro 2020.

