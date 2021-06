Non è del funerale di Saman Abbas il video pubblicato dal padre della ragazza scomparsa



Il filmato pubblicato dal padre di Saman Abbas, la diciottenne scomparsa a Novellara dopo essersi opposta a un matrimonio combinato, non riguarda un funerale senza salma, come in un primo momento si era ipotizzato, bensì di una cerimonia organizzata durante il ramadan.

