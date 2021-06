Non gradisce il taglio dei capelli: prende a sprangate un parrucchiere davanti ai clienti



Un uomo bengalese di 32 anni è stato arrestato a Palermo per aver picchiato con una spranga un suo connazionale, “colpevole” di aver effettuato un taglio di capelli non gradito al nipote dell’aggressore. L’uomo è stato denunciato e arrestato dai carabinieri, poi condotto in carcere. Deve rispondere dell’accusa di estorsione aggravata.

