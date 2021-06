“Non sono mafiosi”, ma gli confiscano tutto. Il paradosso degli imprenditori Cavallotti



Arrestati in un blitz antimafia nel 1998, i fratelli Cavallotti vengono assolti con formula piena nel 2010 con sentenza passata in giudicato. Poco dopo il Tribunale confisca i loro beni. “Un assurdo giuridico, ci appelliamo alla Corte europea: dopo 12 anni di calvario non ce la facciamo più, questo non è degno di un paese civile”

Continua a leggere



Arrestati in un blitz antimafia nel 1998, i fratelli Cavallotti vengono assolti con formula piena nel 2010 con sentenza passata in giudicato. Poco dopo il Tribunale confisca i loro beni. “Un assurdo giuridico, ci appelliamo alla Corte europea: dopo 12 anni di calvario non ce la facciamo più, questo non è degno di un paese civile”

Continua a leggere

Continua a leggere