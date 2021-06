Novara, sindacalista travolto da un camion durante la manifestazione: arrestato l’autista



Arrestato il 26enne che alla guida di un camion per le consegne alimentari ha travolto e ucciso il sindacalista Adil Belakhdim. Il giovane, residente nel Napoletano, effettua consegne da Sud a Nord per poi tornare a casa dalla famiglia ogni weekend. Dopo l’incidente aveva chiamato il padrino, agente per la Polizia di Stato. Proprio lui gli ha consigliato di costituirsi alle forze dell’ordine.

