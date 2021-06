Nuovo arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il benvenuto a Ercole



Da tempo Cecilia Rodriguez ammette che avrebbe voglia di mettere su famiglia con Ignazio Moser. Per il momento la coppia, in attesa del lieto evento, accoglie un nuovo arrivo in casa. Si tratta di Ercole, il cane che i due hanno deciso di adottare, che andrà ad affiancarsi ad Aspirina, di cui Cecilia è innamorata da anni.

Continua a leggere



Da tempo Cecilia Rodriguez ammette che avrebbe voglia di mettere su famiglia con Ignazio Moser. Per il momento la coppia, in attesa del lieto evento, accoglie un nuovo arrivo in casa. Si tratta di Ercole, il cane che i due hanno deciso di adottare, che andrà ad affiancarsi ad Aspirina, di cui Cecilia è innamorata da anni.

Continua a leggere

Continua a leggere