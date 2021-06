Oggi il principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni: il ricordo speciale della Regina Elisabetta



Nel giorno di quello che sarebbe stato il centesimo compleanno del Principe Filippo, la Regina Elisabetta lo ricorda con un dono significativo: una settimana fa è stata piantata una rosa in onore del Duca di Edimburgo, in uno dei posti preferiti del giardino del Castello di Windsor. La sovrana, stando a quanto riporta la stampa britannica, sta affrontando con difficoltà questi mesi in assenza del suo consorte, l’uomo accanto al quale ha vissuto un’intera vita.

