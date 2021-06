Omicidio Chiara Gualzetti, l’amico 16enne reo confesso: “Una voce interiore mi ha detto di uccidere”



Il 16enne, fermato per l’omicidio di Chiara Gualzetti, la 15enne del Bolognese scomparsa e poi trovata cadavere con coltellate alla gola e al torace in un campo ai piedi dell’Abbazia di Montevegli, ha confessato: “Ho agito sulla base di una spinta superiore, una sorta di voce interiore che gli ha detto di uccidere”. L’ipotesi d’accusa formulata dalla Procura per i minorenni del capoluogo emiliano è quella di omicidio aggravato dalla premeditazione.

