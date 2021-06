Omicidio Chiara Gualzetti, l’indagato a un parente aveva detto: “Domenica ucciderò una ragazza”



Il 16enne fermato per l’omicidio di Chiara Gualzetti, uccisa a Monteveglio (Bologna), ha risposto alle domande del gip del tribunale per i minorenni di Bologna. Il minore ha sostanzialmente confermato

la confessione e la dinamica del delitto: l’appuntamento, il tragitto percorso insieme verso l’Abbazia, il momento in cui ha accoltellato alla gola la vittima. “Chiara si fidava di lui”, dice l’avvocato della famiglia.

Continua a leggere



Il 16enne fermato per l’omicidio di Chiara Gualzetti, uccisa a Monteveglio (Bologna), ha risposto alle domande del gip del tribunale per i minorenni di Bologna. Il minore ha sostanzialmente confermato

la confessione e la dinamica del delitto: l’appuntamento, il tragitto percorso insieme verso l’Abbazia, il momento in cui ha accoltellato alla gola la vittima. “Chiara si fidava di lui”, dice l’avvocato della famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere