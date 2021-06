Omicidio Isabella Noventa, colpo di scena al processo: “A darmi le pistole è stata Manuela Cacco”



La rivelazione è arrivata nel corso del nuovo processo a carico Freddy Sorgato in cui l’uomo è accusato di non aver denunciato la detenzione di armi da fuoco e cartucce. A a parlare è Debora Sorgato sorella di Freddy, entrambi condannati in via definitiva per l’assassinio di Isabella Noventa, compiuto con l’aiuto di Manuela Cacco, loro complice e anche lei condannata in cassazione.

