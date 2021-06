Omicidio Sarah Everard, il poliziotto confessa: rapì e stuprò la 33enne fino a ucciderla



Ha confessato di aver rapito, stuprato e ucciso la 33enne Sarah Everard ritrovata senza vita in un bosco del Kent, il poliziotto Wayne Couzens. L’uomo si è dichiarato colpevole nell’udienza preliminare dinanzi alla corte londinese di Old Bailey: in collegamento video ha ammesso il rapimento e la violenza sessuale della giovane ma ha respinto l’accusa di omicidio volontario.

