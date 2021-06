Omicidio Torino, morto dopo una lite tra fratelli: aveva un coltello conficcato in un occhio



Giallo in centro a Torino. Enrico Pellegrini, 52 anni, è stato trovato senza vita in un condominio in via Principi d’Acaja, nei pressi della stazione di Porta Susa. L’uomo sarebbe morto da giorni a seguito di una coltellata inferta alla testa, in corrispondenza del bulbo oculare. In queste ore il fratello, con cui avrebbe avuto una lite, è interrogato dalle forze dell’ordine.

