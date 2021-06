Omicidio Yara, Bossetti: “Io sull’orlo di un precipizio. Chiedo solo nuove analisi”



Le dichiarazioni rilasciate da Massimo Giuseppe Bossetti alla trasmissione ‘Iceberg Lombardia’ dopo aver appreso la decisione della Corte D’Assise di Bergamo di non voler procedere ad un’ulteriore esame dei reperti che ne hanno portato alla condanna all’ergastolo. “Mi sento ignorato. Ѐ come se mi trovassi in cima sull’orlo di un precipizio” scrive il muratore di Mapello.

