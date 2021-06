Omicidio Yara, Massimo Bossetti denuncia i magistrati di Bergamo per depistaggio



Massimo Bossetti ha denunciato i magistrati di Bergamo per depistaggio dopo che la Corte d’Assise ha negato nuovamente ai suoi legali l’analisi di alcuni reperti di Dna che hanno determinato la condanna all’ergastolo per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio. L’avvocato difensore Salvagni ha annunciato un quarto ricorso in Cassazione.

