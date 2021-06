Ondata di calore nel weekend, quali sono le città da bollino rosso e arancione



Secondo il bollettino sulle ondate di calore in Italia del Ministero della Salute, sabato 19 giugno saranno sei le città valutate da bollino arancione, tutte al centro nord, mentre per la giornata di domenica, 20 giugno, saranno 10 le città da bollino arancione sparse in tutta Italia e una da bollino rosso: Brescia.

Continua a leggere



Secondo il bollettino sulle ondate di calore in Italia del Ministero della Salute, sabato 19 giugno saranno sei le città valutate da bollino arancione, tutte al centro nord, mentre per la giornata di domenica, 20 giugno, saranno 10 le città da bollino arancione sparse in tutta Italia e una da bollino rosso: Brescia.

Continua a leggere

Continua a leggere