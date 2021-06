Operaio di 57 anni muore schiacciato da un sacco di mangime da 12 quintali a Reggio Emilia



Roberto Romitti, un operaio di 57 anni residente a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, è morto questa mattina mentre era al lavoro nella ditta Methodo Chemical, in via Ampere, nella zona industriale di Novellara. L’uomo è stato schiacciato da un sacco di mangime da 12 quintali. Inutili i soccorsi.

