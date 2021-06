Ottavio De Stefano di Amici 11 ieri e oggi, che fine ha fatto il cantante dopo il talent



Il cantante Ottavio De Stefano, secondo classificato ad Amici 11, ha accantonato la musica per dedicarsi a un’altra sua passione “genetica”, il fitness. Dopo la laurea, conseguita nel 2020, è oggi un personal trainer. Un ricordo lontano, la sua partecipazione ad Amici nel 2012. Lo scrive lui stesso su Facebook: “Sono successe tante di quelle cose da allora che per me sembra essere un’altra vita”.

