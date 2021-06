Padova, precipita piccolo aereo da turismo: il pilota è morto carbonizzato



Un incidente aereo si è verificato poco fa all’esterno dell’aeroporto civile ‘Gino Allegri” di Padova: un ultraleggero è precipitato, forse in fase di atterraggio. Morto carbonizzato il pilota del velivolo. Al momento non sembra ci siano altri feriti. Quello di Padova è un piccolo scalo sul quale non operano compagnie di trasporto passeggeri.

