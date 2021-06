Padova, tappezza il paese di immagini hot dell’ex fidanzata 20enne: denunciato 44enne



Ha tappezzato l’intero paese con foto hot della sua ex fidanzata 20enne. Un 44enne di Campodarsego è stato denunciato alle forze dell’ordine per diffusione illecita di materiale pornografico. L’uomo vessava da tempo l’ex compagna accusandola di prostituzione in alcune lettere anonime che le faceva recapitare a casa.

