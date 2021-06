Palermo, perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto: morto il 32enne Nicolò Acquisto



Per cause in via di accertamento il 32enne siciliano Nicolò Acquisto ha perso il controllo della sua moto mentre tornava da un addio al celibato. Il giovane si è scontrato con un’auto che era ferma al semaforo in attesa del verde. Scattati i controlli per il conducente del veicolo che era in strada all’una di notte, ore dopo l’inizio del coprifuoco.

