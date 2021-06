Parla la fidanzata di Michele Merlo, il dolore di Luna Shirin Rasia: “Vivrò a pieno per me e per te”



La loro storia di “amore puro” è sempre stata lontana dai social, ma ora la fidanzata di Michele Merlo rompe il silenzio con un messaggio pieno d’amore per ricordare il giovane cantante morto a 28 anni per una leucemia fulminante: “Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore”.

Continua a leggere



La loro storia di “amore puro” è sempre stata lontana dai social, ma ora la fidanzata di Michele Merlo rompe il silenzio con un messaggio pieno d’amore per ricordare il giovane cantante morto a 28 anni per una leucemia fulminante: “Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore”.

Continua a leggere

Continua a leggere