Patrick Zaki compie 30 anni in carcere, gli auguri da Bologna: “Tieni duro, ti aspettiamo”



Secondo compleanno in carcere per lo studente dell’Università di Bologna, detenuto in Egitto dal 7 febbraio 2020. “Le accuse contro di lui sono assurde: chi conosce Patrickm capisce che non hanno senso” sottolineano i suoi amici e colleghi nella città emiliana. Impegnato e con tanti interessi, Zaki si era facilmente integrato in Italia, dov’era arrivato a settembre 2019. “Si muoveva come un bolognese ed era sempre con qualcuno, italiano o straniero”

