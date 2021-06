Paziente covid compie 29 anni, compleanno speciale in terapia intensiva a Bari



L’affetto dei sanitari del Policlinico di Bari per il paziente che ha compiuto 29 anni in terapia intensiva covid dove è ricoverato da 70 giorni. Per il 29ene è stato un doppio festeggiamento, per il compleanno ma anche per il miglioramento delle sue condizioni cliniche dopo essere stato sottoposto anche al trattamento Ecmo, il polmone artificiale.

Continua a leggere



L’affetto dei sanitari del Policlinico di Bari per il paziente che ha compiuto 29 anni in terapia intensiva covid dove è ricoverato da 70 giorni. Per il 29ene è stato un doppio festeggiamento, per il compleanno ma anche per il miglioramento delle sue condizioni cliniche dopo essere stato sottoposto anche al trattamento Ecmo, il polmone artificiale.

Continua a leggere

Continua a leggere