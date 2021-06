Per 15 anni spreco di soldi pubblici per opere inutili, arrestato ex sindaco di S. Stefano Roero



I manette ex sindaco e segretaria comunale di Santo Stefano Roero, in provincia di Cuneo, ma anche due tecnici comunali e due professionisti, un architetto e un geometra. Tra le opere inutili indicate dai finanzieri spiccano un’area camper sprovvista di strada per l’accesso e un campo sportivo su un altro già esistente e inutilizzato.

